Просклоняйте словосочетания свежий огурец

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Просклоняйте словосочетания свежий огурец
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.п.- свежий огурец р.п.- свежего огурца д.п.- свежему огурцу в.п.- свежий огурец т.п- свежим огурцом п.п- о свежем огурце
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