Реши задачу разными способами. Дачный домик состоит из прихожей и комнаты. Пол дачного домика выстлали плиткой, израсходовав 40 плиток на прихожую, а на комнату в 3 раза больше. Сколько всего плиток понадобилось?

Математика

Реши задачу разными способами. Дачный домик состоит из прихожей и комнаты. Пол дачного домика выстлали плиткой, израсходовав 40 плиток на прихожую, а на комнату в 3 раза больше. Сколько всего плиток понадобилось?

Автор: Гость