Запиши средства передвижения по воде в порядке их основания человеком колесный п??роход бревно парусник плот танкер лодка ледокол

Окружающий мир
Запиши средства передвижения по воде в порядке их основания человеком колесный п??роход бревно парусник плот танкер лодка ледокол
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Гость:
Бревно плот лодка парусник колесный пароход танкер ледокол  ?!
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