Запиши средства передвижения по воде в порядке их основания человеком колесный п??роход бревно парусник плот танкер лодка ледокол

Окружающий мир

Запиши средства передвижения по воде в порядке их основания человеком колесный п??роход бревно парусник плот танкер лодка ледокол

Автор: Гость