В каком городе нахдятса200старинных памятников архитектуры
Окружающий мир
В каком городе нахдятса200старинных памятников архитектуры
Ответ(ы):
Гость:
Этот город находится в России - Суздаль
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