(2802+11178:54)*(30*20+120*4)= Помогите пожалуйста!!!
Математика
(2802+11178:54)*(30*20+120*4)= Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы):
Гость:
1) 11178:54=207 2)2802+207=3009 3)30*20=60 4)120*4=480 5)60+480=540 6)3009*540=1624860
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