Произнеси слова.Спиши,подчеркниударные и безударные гласные. Арбуз.морковь. свек??а.щавель.портфель.предмет. километр. Столяр.шофер.магазин.
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Произнеси слова.Спиши,подчеркниударные и безударные гласные. Арбуз.морковь. свек??а.щавель.портфель.предмет. километр. Столяр.шофер.магазин.
Ответ(ы):
Гость:
Арбуз - а ударн, у безуд морковь -1 о безуд, 2 о ударн свекла - ё ударн, а безуд щавель - а безуд, е ударн портфель - о безуд, е ударн предмет - 1 е безуд, 2 е ударн километр - и,о безуд, е ударн столяр - о безуд, я ударн шофер - о безуд, ё ударн магазин - а,а безуд, и ударн
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