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Число,которое на 17,5% больше,чем 24
Математика
Число,которое на 17,5% больше,чем 24
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Гость:
17.5%=17,5:100=0,175 24+0,175=24,175
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