Напишите отзыв о любом рассказе Пришвина
Литература
Напишите отзыв о любом рассказе Пришвина
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В своём творчестве он исследует вопросы человеческого бытия, размышляет о смысле жизни, религии и связи человека с природой.Возьмём рассказ ,,Кладовая солнца,, здесь мы видим и человеческие взаимоотношения, и богатые знания об особенностях родного края и даже уроки выживания в трудных ситуациях.Писатель хочет сказать, как важно любить и уметь трудиться.Ведь если бы брат и сестра( главные герои повести) были лентяями, они бы просто погибли.Также Пришвин хочет сказать, как важно взаимопонимание и умение договариваться. Ну вот так как-то.
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