Напишите отзыв о любом рассказе Пришвина

Литература
Напишите отзыв о любом рассказе Пришвина
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В своём творчестве он исследует вопросы человеческого бытия, размышляет о смысле жизни, религии и связи человека  с природой.Возьмём рассказ ,,Кладовая солнца,, здесь мы видим и человеческие взаимоотношения, и богатые знания об особенностях родного края и даже уроки выживания в трудных ситуациях.Писатель хочет сказать, как важно любить и уметь трудиться.Ведь если бы брат и сестра( главные герои повести) были лентяями, они бы просто погибли.Также Пришвин хочет сказать, как важно взаимопонимание и умение договариваться.                                                                                    Ну вот так как-то.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите решить √7*√28
Ответить
Русский язык
Напиши какого эти слова склонения? Аквариум,братишке,мишки,конфеты,имена,столы,Нюша,карандашы,ложка,барабан,шоколада,скромный.:-D
Ответить
Математика
Из села в город мотоцеклист ехал 3часа со скоростью 60км/ч.обратный путь он проехал за 4 часа.с какой скоростью ехал мотоцеклист из города в село?
Ответить
История
Помогите, пожалуйста.. 6 задание.. буду благодарна
Ответить
Математика
Сколько всего ног у 1000000 коров и 300 Зайцев 1 цыпленка и 5 попугаев
Ответить