Помогите, пожалуйста.. 6 задание.. буду благодарна
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Помогите, пожалуйста.. 6 задание.. буду благодарна
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Гость:
Какое 6 задание и по какому предмету не что не написали даже и додуматься не могу какое задание много думала думала и всё равно не понимаю какое задание:)
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