Помогите, пожалуйста.. 6 задание.. буду благодарна

История
Помогите, пожалуйста.. 6 задание.. буду благодарна
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какое 6 задание и по какому предмету не что не написали даже и додуматься не могу какое задание много думала думала и всё равно не понимаю какое задание:)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько всего ног у 1000000 коров и 300 Зайцев 1 цыпленка и 5 попугаев
Ответить
Химия
ПОМОГИТЕ!!!составьте уравнения возможных химических реакций между веществами SiO2,SO2,NaOH, Ba(OH)2
Ответить
Физика
В цилиндре под поршнем находиться воздух обьемом 5 литров при давлении 1,04 мпа,найдите обьем воздуха при давлении 1 мпа ,если температура воздуха ...
Ответить
Биология
В чем плюсы плюсы и минусы бесполого размножения?
Ответить
Английский язык
Придумать 3 предложения с правильными глаголами
Ответить