В чем плюсы плюсы и минусы бесполого размножения?

Биология
В чем плюсы плюсы и минусы бесполого размножения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бесполое размножение очень быстрое, потомки выживают много лучше, чем при половом. Если материнский организм хорошо приспособился к неизменным условиям, а это так, коли он выжил, то его потомки быстро заполнят экологическую нишу. Но потомки все генетически одинаковы, изменятся условия, - всем им кирдык. Эволюция в клонах протекает очень медленно. Хотя, в последнее время раздаются голоса в пользу того, что клональное размножение играет огромную роль в эволюции
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