Какое озеро крупнее ладожское или онежское???

География
Какое озеро крупнее ладожское или онежское???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему ладожское.....
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