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Какое озеро крупнее ладожское или онежское???
География
Какое озеро крупнее ладожское или онежское???
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По моему ладожское.....
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