Номер 911 (а,б,в). плиз, помогите!!!!

Математика
Номер 911 (а,б,в). плиз, помогите!!!!
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Гость:
А)  б) в) Пишите только цифры...всякие <br> и тд не надо)

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