(2х +х)*2+(4х-1)*3=10х-7
Математика
(2х +х)*2+(4х-1)*3=10х-7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2x+x)*2+(4x-1)*3=10x-7 4x+2x+12x-3=10x-7 18x-3=10x-7 18x-10x=-7+3 8x=-4 x=-0.5
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