Камень бросили вертикально вверх с начальной скоростью 15 м/с. Через какое минима??ьное время после броска потенциальная энергия камня, отсчитанная от уровня точки бросания, будет в 8 раз больше кинетической энергии камня? С...

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При вертикальном движении(да и при любом,но здесь он должно рассматриваться) тела притягиваются к Земле с одинаковой силой,здесь оно является ускорением,которое направлено вертикально вниз к центру Земли и равно приблизительно 9,8 м/с2