Скажите пожалуйста смысл данного высказывания : "любовь-это всеобщий принцип человеческого бытия "
Обществознание
Скажите пожалуйста смысл данного высказывания : "любовь-это всеобщий принцип человеческого бытия "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что от любви зависит новый брак,потом новый финансовый обеспечитель страны,потом увелечение популяции народа в России.
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