Объясните, что может происходить с популяцией копытных при резком уменьшении чис??енности популяции волков.
Биология
Объясните, что может происходить с популяцией копытных при резком уменьшении чис??енности популяции волков.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Популяция копытных будет увеличиваться до тех пор, пока не востановится численность популяции волков
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