Если в некоторой десятичной дроби перенести запитую влево через один знак цена 38 ??елых семь сотах найдите эту дробь
Математика
Если в некоторой десятичной дроби перенести запитую влево через один знак цена 38 ??елых семь сотах найдите эту дробь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дробь с перенесенной запятой в лево, является 38,7 ,то есть данный до этого ответ был 387
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