Товарищи, помогите!! 2 в 7 степени * 5 в 6 степени и все выражение / 10 в 5 степени Если можно, с объяснением. Спасибо

Алгебра

Товарищи, помогите!! 2 в 7 степени * 5 в 6 степени и все выражение / 10 в 5 степени Если можно, с объяснением. Спасибо

Автор: Гость