Товарищи, помогите!! 2 в 7 степени * 5 в 6 степени и все выражение / 10 в 5 степени Если можно, с объяснением. Спасибо
Алгебра
Товарищи, помогите!! 2 в 7 степени * 5 в 6 степени и все выражение / 10 в 5 степени Если можно, с объяснением. Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
128*3125=400000 треба головне число помножити на степінь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Английский язык
Найдите ошибку: 1) students haven't to wear a uniform in our school and so you can wear what you want 2) you mustn't drink and drive- it's ill...
Биология
Объясните, что может происходить с популяцией копытных при резком уменьшении чис??енности популяции волков.
Українська мова
Напишіть твір-мініатюру (4-6 речень) на тему «Грайливий вітер», використавши дієслова в переносному значенні.
Математика