Услышав хоть какой-нибудь мышиный звук, падает сова, вытянув вперед растопыренные лапы, и тут же взлетает с добычей. Почему после слова "сова" ставится запятая?

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Услышав хоть какой-нибудь мышиный звук, падает сова, вытянув вперед растопыренные лапы, и тут же взлетает с добычей. Почему после слова "сова" ставится запятая?

Автор: Гость