Услышав хоть какой-нибудь мышиный звук, падает сова, вытянув вперед растопыренные лапы, и тут же взлетает с добычей. Почему после слова "сова" ставится запятая?
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Услышав хоть какой-нибудь мышиный звук, падает сова, вытянув вперед растопыренные лапы, и тут же взлетает с добычей. Почему после слова "сова" ставится запятая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"вытянув вперед растопыренные лапы" - это деепричастный оборот. он всегда обособляется (выделяется запятыми). (в данном случае с двух сторон).
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