Умоляю помогите даю 50 баллов!!!! 2(4а+3b)-3(2а+6b) если 6b-а=-1,9 Заранее спасибо!!!

Математика
Умоляю помогите даю 50 баллов!!!! 2(4а+3b)-3(2а+6b) если 6b-а=-1,9 Заранее спасибо!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8а+6в-6а-18в=2а-12в=2(а-6в); по условию (6в-а)=-1,9; а-6в=1,9; отсюда 2(а-6в)=2*1,9=3,8.
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