Презентации на тему "семья -самое близкое окружение человека "
Окружающий мир
Презентации на тему "семья -самое близкое окружение человека "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я напишу план: 1.Семья это. 2.Охраняй близких 3.Помощь 4.Любовь,по этим словам ты уже самостоятельно составь призентацию,это лего.Желаю кудачи!
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