Запиши название произведения о животных заполни таблицу

Литература
Запиши название произведения о животных заполни таблицу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Барбос и жулька. лев и собачка . Каштанка. приёмыш .
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