В цилиндре под поршнем находиться воздух обьемом 5 литров при давлении 1,04 мпа,найдите обьем воздуха при давлении 1 мпа ,если температура воздуха неизменялась

Физика

В цилиндре под поршнем находиться воздух обьемом 5 литров при давлении 1,04 мпа,найдите обьем воздуха при давлении 1 мпа ,если температура воздуха неизменялась

Автор: Гость