В цилиндре под поршнем находиться воздух обьемом 5 литров при давлении 1,04 мпа,найдите обьем воздуха при давлении 1 мпа ,если температура воздуха неизменялась

Физика
В цилиндре под поршнем находиться воздух обьемом 5 литров при давлении 1,04 мпа,найдите обьем воздуха при давлении 1 мпа ,если температура воздуха неизменялась
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т. к. процесс изотермический, то PV=const => P1*V1=P2*V2 => V2=P1*V1/P2=1,04*5/1=5,2 литра
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