ПОМОГИТЕ!!!составьте уравнения возможных химических реакций между веществами SiO2,SO2,NaOH, Ba(OH)2

Химия
ПОМОГИТЕ!!!составьте уравнения возможных химических реакций между веществами SiO2,SO2,NaOH, Ba(OH)2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
SiO2 + 4NaOH = Na2SiO4 + 2H2O SO2 + 2NaOH = Na2SO3 + H2O Ba(OH)2 +SO2 = BaSO3↓ + H2O
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