Из села в город мотоцеклист ехал 3часа со скоростью 60км/ч.обратный путь он проехал за 4 часа.с какой скоростью ехал мотоцеклист из города в село?
Математика
Из села в город мотоцеклист ехал 3часа со скоростью 60км/ч.обратный путь он проехал за 4 часа.с какой скоростью ехал мотоцеклист из города в село?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60*3=180, 180:4=45км.ч
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