Из села в город мотоцеклист ехал 3часа со скоростью 60км/ч.обратный путь он проехал за 4 часа.с какой скоростью ехал мотоцеклист из города в село?

Математика

Из села в город мотоцеклист ехал 3часа со скоростью 60км/ч.обратный путь он проехал за 4 часа.с какой скоростью ехал мотоцеклист из города в село?

Автор: Гость