Число молекул в 2,8 г угарного газа СО?
Химия
Число молекул в 2,8 г угарного газа СО?
Ответ(ы):
Гость:
M(CO) = 28 г/моль Число авагадро = 6,02 * 10^23 молекул/моль 28 ----------- 6,02 * 10^23 2,8 ----------- 0,602 * 10^23 Ответ: 0,602 * 10^23 молекул
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