Число Ореха Делит не Ровный Двум Кучам, 130 Орехов Дав Внуку Дедушки.Когда Орехи на ??еньше Куче 4 тогда Добавил, Орехи на Куче 3 Меньше надо Быть.ОРЕХИ МОЖНО КАК ДЕЛИТЬ?

Гость: Гость:

Пусть x орехов - меньшая часть, тогда 130 - x орехов - большая часть. 4x орехов - меньшая часть, увеличенная в 4 раза. (130 - x)/3 орехов - большая часть, уменьшенная в 3 раза. По условию известно, что меньшая часть, увеличенная в 4 раза, равняется большей части, уменьшенной в 3 раза. Составим и решим уравнение: 4x = (130 - x)/3 4x * 3 = 130 - x 12x = 130 - x 12x + x = 130 13x = 130 x = 130/13 x = 10 Значит, меньшая часть - 10 орехов. Тогда 130 - 10 = 120 (орехов) - большая часть. Ответ:10 орехов, 120 орехов. Жмякните Спасибки ^_^