Роль в природе мидии и причины исчезновение мидии

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Мидии и устрицы чистят воду и гребешки тоже, как все моллюски Морской гребешок обладает целебным свойством уменьшать содержание холестерина в крови, а повышенное содержание витаминов группы "B" благотворно воздействует на нервную систему Гребешок морской — это двустворчатый моллюск семейства Pectinacea, который в свою очередь делится на четыре подвида и имеют около 26 родов. Раковина морского гребешка имеет диаметр 15-20 см. Обитают почти во всех морях, Пятнадцать видов ГРЕБЕШКОВ водится в Черном море, северных и дальневосточных морях. Некоторые виды являются объектами промысла и разведения.