Во сколько раз уменишится площадь прямоугольника, если его длину уменьшить в 5раз,а ширину уменьшить в 2раза?

Математика

Во сколько раз уменишится площадь прямоугольника, если его длину уменьшить в 5раз,а ширину уменьшить в 2раза?

Автор: Гость