Вся семья поехала в лес за грибами.Сын нашел 7 боравиков,а мама на 5 больше,а папа на один больше чем сын и мама сколько боравиков собрала вся семья?

Математика

Вся семья поехала в лес за грибами.Сын нашел 7 боравиков,а мама на 5 больше,а папа на один больше чем сын и мама сколько боравиков собрала вся семья?

Автор: Гость