Вся семья поехала в лес за грибами.Сын нашел 7 боравиков,а мама на 5 больше,а папа на один больше чем сын и мама сколько боравиков собрала вся семья?
Математика
Вся семья поехала в лес за грибами.Сын нашел 7 боравиков,а мама на 5 больше,а папа на один больше чем сын и мама сколько боравиков собрала вся семья?
Ответ(ы):
Гость:
7+5=12(б). столько б. собрала мама 12+1=13(б) столько б. собрал папа 7+12+13=32(б). Ответ:32 боравика
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