Приведите примеры очеловечивания героев. Заранее спасибо.

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Из стихотворения Кораблик Матвеевой Я считаю, что это стихотворение вовсе не о кораблике, как о техническом средстве. Оно – о человеке, о взрослении человека. Вот смотрите: «Жил кораблик, веселый и стройный, / Над волнами как сокол парил./ Сам себя, говорят, он построил, / Сам себя, говорят, смастерил. / Сам оделся и в дуб и в металл, / Сам смолою себя пропитал, / Сам повел себя в рейс. / Сам свой лоцман, сам свой боцман, / Сам свой капитан.» Ну, понятно же, что плавательное средство само себя смолою не пропитает.  А вот человек может заняться самообразованием, самовоспитанием и самосовершенствованием. Свой путь человек выбирает сам, сам получает профессию, устраивается на работу, строит семью и отправляется в житейское плавание. И дальше: «Шел кораблик, шумел парусами, / Не боялся нигде, ничего, А вулканы седыми бровями / Поводили при виде его. Шел кораблик по летним морям, /Корчил рожи последним царям. Все ли страны в цвету, всё ль на месте / Все записывал, все проверял. Раз пятнадцать, раз двадцать за сутки / С ним встречались другие суда, Постоят, посудачат минутку, /И опять поплывут кто куда.» И снова это не о предметах, а о живых существах. Можно, конечно, пароходные гудки расценить как обмен мнениями, но корабли ведь не сами их издают, человек руку к этому прикладывает.  Лично я, читая эти строки, представляю себе пожилых людей, поводящих седыми бровями при виде молодого смелого человека, храброго и любознательного. В жизни каждого человека бывает масса интересных и не очень встреч. Даже судьбоносных. Но все равно потом все идут своим путем. Плывут кто куда. И наконец: «Шел кораблик, о чем-то мечтал, /Всё, что видел, на мачты мотал. Делал выводы сам. / Сам свой лоцман, сам свой боцман, / Сам свой капитан.» А вот это самое главное – все примечай, а выводы делай сам. Сам плыви по жизни. Ну и уж конечно, металлические, деревянные, пластиковые и иные кораблики выводов делать не умеют.  Только человек умеет. Вот такие свои выводы я делаю, читая стихотворение Н. Матвеевой «Кораблик». Хочу пожелать Вам, как часто люди друг другу желают: « Большому кораблю - большое плавание.»