Чому грекам не загрожував голод ?

Гость: Гость:

Давні греки, щоб мати достатньо їжи - 1. Торгували з країнами, яки мали достатньо продуктів на продаж, наприклад в Єгиптом, з якого завозили пшеницю. 2. Засновували міста-колонії, що мало двояку ціль - а) туди відїджав надлишок населення мітрополії б) населення колоній торгувало одночасно мітрополіей і місцевими варварами, яки за різні продукти вимінювали у греков оливкову олію, вино, прикраси, та різні вироби грецьких майстрів, зокрема амфори тощо. Наприклад. скіфи-хлібороби. які мешкали в Північному Причерномор"ї, торгували з греками пшеницею. Виноград, оливи, фрукти росли в самій Греції, також розвиток в Греції мало скотарство - кози, вівці тощо.