В библиотеку привезли 24 стула, что на 18 больше, чем столов. Во сколько раз больше привезли стульев, чем столов?

Математика
В библиотеку привезли 24 стула, что на 18 больше, чем столов. Во сколько раз больше привезли стульев, чем столов?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
24-18=6(ст)-привезли в библиотеку. 24:6=в 4 раза больше привезли стульев.
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