В библиотеку привезли 24 стула, что на 18 больше, чем столов. Во сколько раз больше привезли стульев, чем столов?

Математика

В библиотеку привезли 24 стула, что на 18 больше, чем столов. Во сколько раз больше привезли стульев, чем столов?

Автор: Гость