Что влекло в Индию купцов и завоевателей? какие особенности Индии могли способствовать успеху завоеваний

История
Что влекло в Индию купцов и завоевателей? какие особенности Индии могли способствовать успеху завоеваний
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Конечно пряности,перец как навес золота был!
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