Синтаксический разбор предложения помогите плиз В ноябре снег покрыл землю, и наступила настоящая зима
Русский язык
Синтаксический разбор предложения помогите плиз В ноябре снег покрыл землю, и наступила настоящая зима
Ответ(ы):
Гость:
СНЕГ - это подежащее подчеркивается 1 чертой, в ноябре - это обстоятельство подчеркивается черточка точка,наступила - сказуемое 2 чертами, покрыл - это сказуемое 2 чертами, зима - подлежащее настоящая - это определение подчеркивается волнистой линией, земля - это дополнение подчеркивается _ _ _ _ чертами.
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