Синтаксический разбор предложения помогите плиз В ноябре снег покрыл землю, и наступила настоящая зима

Гость: Гость:

СНЕГ - это подежащее подчеркивается 1 чертой, в ноябре - это обстоятельство подчеркивается черточка точка,наступила - сказуемое 2 чертами, покрыл - это сказуемое 2 чертами, зима - подлежащее настоящая - это определение подчеркивается волнистой линией, земля - это дополнение подчеркивается _ _ _ _ чертами.