Помогите пожалуйста придумать по 3 примера к каждому виду словообразования (суффиксальный,приставочный ,приставочно-суффиксальный ,бессуфиксный ,сложение )
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Помогите пожалуйста придумать по 3 примера к каждому виду словообразования (суффиксальный,приставочный ,приставочно-суффиксальный ,бессуфиксный ,сложение )
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