Помогите пожалуйста придумать по 3 примера к каждому виду словообразования (суффиксальный,приставочный ,приставочно-суффиксальный ,бессуфиксный ,сложение )

Русский язык

Помогите пожалуйста придумать по 3 примера к каждому виду словообразования (суффиксальный,приставочный ,приставочно-суффиксальный ,бессуфиксный ,сложение )

Автор: Гость