Вырози в центнирах и килограммов 8 т 25 кг; 60 т 5 кг; 2 т 3 ц 10 кг;

Математика
Вырози в центнирах и килограммов 8 т 25 кг; 60 т 5 кг; 2 т 3 ц 10 кг;
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8 т 25 кг = 8025 кг и 80 ц 25 кг  60 т 5 кг = 60005 кг и 600 ц 2 т 3 ц10 кг = 2310 кг и 23 ц 10 кг
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