В чём смысл принятия конституции путём всенародного референдума? срочно!!!

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Для нашей страны в целом - эо лишь фикция. Увы, референдум, как одна из форм непосредственнй демократии, у нас работает лишь на бумаге или работает, но без результатов. Принятие основного закона государства, коей и явля-ся Конституция, нарду никто не даст. Референдум максимум будет действовать как аппарат учёта мнения народа, но уж никак законодат-м. В нашей стране действует жесткая вертикаль и наше мнение спросят последними. если это все в жатом простом виде так: При проведении референдума действуют те же принципы, что и при выборах депутатов. Выборы и референдум - это наиболее массовая форма участия граждан в управлении делами государства.