В чём смысл принятия конституции путём всенародного референдума? срочно!!!

Обществознание
В чём смысл принятия конституции путём всенародного референдума? срочно!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Для нашей страны в целом - эо лишь фикция. Увы, референдум, как одна из форм непосредственнй демократии, у нас работает лишь на бумаге или работает, но без результатов. Принятие основного закона государства, коей и явля-ся Конституция, нарду никто не даст. Референдум максимум будет действовать как аппарат учёта мнения народа, но уж никак законодат-м. В нашей стране действует жесткая вертикаль и наше мнение спросят последними. если это все в жатом простом виде так: При проведении референдума действуют те же принципы, что и при выборах депутатов. Выборы и референдум - это наиболее массовая форма участия граждан в управлении делами государства.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ширина комнаты прямоугольной формы 5 м ,а длина 4 м .Сколько потребуется лака для покрытия пола в этой комнате.если на 1 квадратный метр расходуетс...
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста тут умаляю
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему Каким должен быть настоящий друг?
Ответить
Русский язык
Как разобрать предложение по членом предложения на синем небе зажглись звёзды
Ответить
Русский язык
Проведите синтаксический разбор предложения: на конкурс танцев портниха пошила красивый наряд.
Ответить