Точка А расположена на расстоянии 2 см от линии пересечения двух перпендикулярных площадей. Найдите расстояние от точки А до одной из этих плоскостей, если расстояние от точки А до второй плоскости равен корень из 2.

Математика

Точка А расположена на расстоянии 2 см от линии пересечения двух перпендикулярных площадей. Найдите расстояние от точки А до одной из этих плоскостей, если расстояние от точки А до второй плоскости равен корень из 2.

Автор: Гость