Точка А расположена на расстоянии 2 см от линии пересечения двух перпендикулярных площадей. Найдите расстояние от точки А до одной из этих плоскостей, если расстояние от точки А до второй плоскости равен корень из 2.

Математика
Точка А расположена на расстоянии 2 см от линии пересечения двух перпендикулярных площадей. Найдите расстояние от точки А до одной из этих плоскостей, если расстояние от точки А до второй плоскости равен корень из 2.
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