Из слов каждой строки составь предложения.Запиши получившийся рассказ.Утро 1) лу??, на , блестит, зеленый,ярко,солнце

Русский язык
Из слов каждой строки составь предложения.Запиши получившийся рассказ.Утро 1) лу??, на , блестит, зеленый,ярко,солнце
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Зелёный луч ярко блестит на солнце
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