Разгадайте представителей животного мира. В ответ запишите лишнего с точки зрени?? природоведения. РЕКА+СТО+3=? БОКАЛ+Е-О=? МАРКА+О-А=? Помогите пожалуйста

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Разгадайте представителей животного мира. В ответ запишите лишнего с точки зрени?? природоведения. РЕКА+СТО+3=? БОКАЛ+Е-О=? МАРКА+О-А=? Помогите пожалуйста
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Гость:
Последние два : белка и омар Первое озадачило
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