Помогите пожалуйста написать сочинение от лица бабушки конь с розовой гривой

Гость: Гость:

Жили - были бабушка и внучка . Внучка очень любила слушать сказки .Каждую ночь бабушка рассказывала ей сказке. Больше всего ей нравилась сказка о коне с розовой гривой . Конь с розовой гривой был белым . Он приходил к внучке.Вечером он заберал её , катал по звёздному небу , а ей было очень весело она видела свой дом и двор старенькую бабушку а потом вернул её домой и он улыбнулся и исчез