Помогите пожалуйста написать сочинение от лица бабушки конь с розовой гривой

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Помогите пожалуйста написать сочинение от лица бабушки конь с розовой гривой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жили - были  бабушка и внучка . Внучка очень любила слушать сказки .Каждую ночь бабушка рассказывала ей сказке. Больше всего ей нравилась сказка о коне с розовой гривой . Конь  с розовой гривой  был белым . Он приходил к внучке.Вечером он заберал её , катал по звёздному небу , а ей было очень весело она видела свой дом и двор старенькую бабушку а потом  вернул её домой и он улыбнулся и исчез 
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