Помогите пожалуйста написать сочинение от лица бабушки конь с розовой гривой
Литература
Помогите пожалуйста написать сочинение от лица бабушки конь с розовой гривой
Ответ(ы):
Гость:
Жили - были бабушка и внучка . Внучка очень любила слушать сказки .Каждую ночь бабушка рассказывала ей сказке. Больше всего ей нравилась сказка о коне с розовой гривой . Конь с розовой гривой был белым . Он приходил к внучке.Вечером он заберал её , катал по звёздному небу , а ей было очень весело она видела свой дом и двор старенькую бабушку а потом вернул её домой и он улыбнулся и исчез
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