Как разобрать предложение по членом предложения на синем небе зажглись звёзды

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Как разобрать предложение по членом предложения на синем небе зажглись звёзды
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Звезды - подлежащее (одна черта), зажглись - сказуемое (две черты), зажглись (где?) на небе - обстоятельство, небе (каком?) синем - определение  
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