Проведите синтаксический разбор предложения: на конкурс танцев портниха пошила красивый наряд.
Русский язык
Проведите синтаксический разбор предложения: на конкурс танцев портниха пошила красивый наряд.
Ответ(ы):
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(повествовательной, невосклицательное, простое, двусоставное, полное) подлежащее - портниха сказуемое - сшила. остальное просто подчеркнуть и подписать.
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