Проведите синтаксический разбор предложения: на конкурс танцев портниха пошила красивый наряд.

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Проведите синтаксический разбор предложения: на конкурс танцев портниха пошила красивый наряд.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(повествовательной, невосклицательное, простое, двусоставное, полное) подлежащее - портниха сказуемое - сшила. остальное просто подчеркнуть и подписать.
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