Периметр прямоугольника равен 56м², а ширина 4м.Найти площадь квадрата периметр ко??орого равен периметру данного прямоугольника
Математика
Периметр прямоугольника равен 56м², а ширина 4м.Найти площадь квадрата периметр ко??орого равен периметру данного прямоугольника
Ответ(ы):
Гость:
Если периметр квадрата равен = 56 м , то сторона квадрата равна 56/ 4 = 14 м . Площадь его будет равна 14 * 14 = 196 м2
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