Какую силу нужно приложить к камню весом 3 кг , что бы вынуть его с воды ? Объем камн?? 100 дм3
Физика
Какую силу нужно приложить к камню весом 3 кг , что бы вынуть его с воды ? Объем камн?? 100 дм3
Ответ(ы):
Гость:
В воздухе вес камня 30Н, выталкивающая сила Fa=ро*g*V=1000*9,8*0,1=980Н
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