Какую силу нужно приложить к камню весом 3 кг , что бы вынуть его с воды ? Объем камн?? 100 дм3

Физика

Какую силу нужно приложить к камню весом 3 кг , что бы вынуть его с воды ? Объем камн?? 100 дм3

Автор: Гость