Предприниматель иванов за январь получил прибыль 8450 рублей за февраль убыток 6890 рублей за март убыток 5720 рублей а за апрель прибыль 3600 рублей установите прибыль или убыток получил предприниматель иванов, за первын четыр...

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Предприниматель иванов за январь получил прибыль 8450 рублей за февраль убыток 6890 рублей за март убыток 5720 рублей а за апрель прибыль 3600 рублей установите прибыль или убыток получил предприниматель иванов, за первын четыре месяца года и определите величину этой прибыли или убытка

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