Опишите кратко процессы превращения энергии: 1)при расщеплении в клетка органических веществ на неорганичные-............... 2)при образовании новых клеток-...................

Биология
Опишите кратко процессы превращения энергии: 1)при расщеплении в клетка органических веществ на неорганичные-............... 2)при образовании новых клеток-...................
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