Запишите две дроби, у которых: а) числитель на 2 больше знаменателя б) знаменатель на 4 больше числителя
Математика
Запишите две дроби, у которых: а) числитель на 2 больше знаменателя б) знаменатель на 4 больше числителя
Ответ(ы):
Гость:
А)4/2 б)3/7 Думаю так.............
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