Запишите две дроби, у которых: а) числитель на 2 больше знаменателя б) знаменатель на 4 больше числителя

Математика

Запишите две дроби, у которых: а) числитель на 2 больше знаменателя б) знаменатель на 4 больше числителя

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