Чому іноземні володарі виявляли інтерес до українських козаків
История
Чому іноземні володарі виявляли інтерес до українських козаків
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Гость:
Це були сильні та відважні воїни
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